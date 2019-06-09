Johnson: Başbakan olursam bu şartlarda AB'ye 44 milyarlık Brexit tazminatını ödemem

İngiltere'de istifa eden Theresa May'in yerine gelecek favori başbakan adaylarından görülen Boris Johnson, ülkesi adına daha iyi bir Brexit anlaşması elde edilmedikçe, AB'ye ödenmesi gereken 39 ila 44 milyar euroluk tazminatı ödemeyeceğini açıkladı.

En başından beri İngiltere'nin AB'den ayrılmasını destekleyen Johnson, Brexit'in "daha iyi koşullarda" yapılması için tazminatı hemen ödemeye karşı çıktığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle