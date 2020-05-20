Johnson and Johnson ABD'de bebek pudrası satışını durduruyor Binlerce tüketicinin, ürettiği talk pudrasının kansere yol açtığı iddiasıyla dava açtığı temizlik ve bakım ürünleri devi Johnson and Johnson, ABD ve Kanada'da bebek pudrası satışını durduracağını açıkladı.

Sağlık ve kişisel bakım ürünleri devi Johnson and Johnson ABD ve Kanada'da bebek pudrası satışını durduracağını açıkladı.

Yıllardır binlerce tüketicinin, ürettiği talk pudrasının kansere yol açtığı iddiasıyla açtığı davalarla boğuşan şirket,

Şirket başından beri talk pudrasının tamamen güvenli olduğunu savunuyor.

Johnson & Johnson, şirketin ABD'deki sağlık ürünleri satışının yüzde 0,5'ini oluşturan bebek pudrasının satışını önümüzdeki aylarda aşamalı olarak durduracağını ama perakende satıcıların ellerindeki ürünleri satmayı sürdüreceğini bildirdi.

Şirkete tüketiciler tarafından talk pudrasına kanserojen olduğu bilinen asbestos maddesinin karıştığı iddiasıyla açtığı 16 bin civarında dava var.

Firma bebek pudrasına Kuzey Amerika piyasasındaki talebin "büyük ölçüde tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve ürünün güvenliği konusundaki yanlış bilgiler" nedeniyle bir süredir azalmakta olduğunu söylüyor.

'Ürünlerimiz tamamen güvenli'

Sürekli olarak tüketicileri dava açmaya teşvik eden avukatların direnciyle karşı karşıya olduğunu söyleyen firma, açıklamasında "Talk ile yapılan Johnson's Baby Powder adlı ürünümüzün güvenli olduğundan kesinlikle eminiz. Dünyanın dört bir yanında tıp uzmanları tarafından onlarca yıldır yürütülen bağımsız bilimsel çalışmalar da ürünümüzün güvenli olduğunu destekliyor" dedi.

Şirket, buna karşın ABD ve Kanada'da bebek pudrası satışını durdurma kararının, koronavirüs salgını dolayısıyla ürünlerini gözden geçirme sürecinin bir parçası olarak alındığını duyurdu.

Johnson and Johnson, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan analizlerde içinde küçük miktarda asbestos bulunan bebek pudrasında geçen Ekim ayında yapılan testlerde asbestosa rastlanmadığını da ekledi.

Şirket 2018 yılında, bebek pudrasının kendilerinde yumurtalık kanserine yol açtığını iddia eden 22 kadının açtığı davada aldığı 4 milyar 700 milyon dolarlık tazminat kararına bir üst mahkemede itiraz ediyor.