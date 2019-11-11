Johnson'a seçim hediyesi: Anlaşmasız Brexit isteyen parti Muhafazakarlar'a karşı aday çıkarmayacak
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Johnson'a seçim hediyesi: Anlaşmasız Brexit isteyen parti Muhafazakarlar'a karşı aday çıkarmayacak

İngiltere siyaseti ülkenin geleceği açısından kritik gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmayı savunan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage erken seçim yarışından Muhafazakar Parti lehine çekildiğini açıklaması ile Başbakan Boris Johnson'ın eli güçlendi.

11.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:16
Johnson'a seçim hediyesi: Anlaşmasız Brexit isteyen parti Muhafazakarlar'a karşı aday çıkarmayacak

siyaseti ülkenin geleceği açısından kritik gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Son olarak 'nden (AB) anlaşmasız olarak çıkılmasını savunan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage erken seçimde Muhafazakar Parti lehine çekildiğini açıklaması ile Başbakan Boris Johnson çok ciddi bir avantaj elde etmiş oldu.


317 sandalyeye sahip olan Muhafazakar Parti'nin erken seçimlerde Brexit Partisi'ne önemli sayıda kayıp vereceği düşünülüyordu ki bu da kendi yaptığı anlaşma ile AB'den ayrılmak isteyen Johnson'ın elini zora sokacaktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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