Johnson: 31 Ekim'de Brexit tamamlanacak, Brüksel: Anlaşma değişmeyecek

İngiltere'de Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti'nin başına geçmesi ve başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından çözmesi gereken ilk konu ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini yönetmek olacak.

İngiliz Parlamentosu'nun daha önce 3 defa reddettiği anlaşmasız ayrılık, Brüksel'in ekim ayına kadar tanıdığı sürede çözülecek mi merak konusu. Euronews.com'da Görüntüle