Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında, nereli? Johnny Depp filmleri
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Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında, nereli? Johnny Depp filmleri

John Christopher Depp gerçek adına sahip olan Hollywood yıldızı Johnny Depp, rock müzik ile sanat hayatına adım atsa da kariyerine oyunculukla devam etti. Müzik için küçük yaşta okulu bıraktı. Elm Sokağı Kabusu filmi ile oyunculuğa başladı. Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında? Johnny Depp filmleri haberimizde...

17.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:34
Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında, nereli? Johnny Depp filmleri

Johnny Depp hayatı merak ediliyor. Oyuncunun yer aldığı filmler dünya çapında hasılat rekoru kırdı. Karayip Korsaları, Alis Harikalar Diyarında gibi filmlerle ününe ün kattı. Oscar'lı oyuncu, Hollywood'un en yakışıklı erkeği seçildi. Ardından Empire dergisi tarafından dünya çapında en fazla takipçisi olan ünlü oldu. Johnny Depp hayatı, biyografisi...

JOHNNY DEPP KİMDİR?

John Christopher "Johnny" Depp II 9 Haziran 1963 tarihinde Kentucky, Amerika'da dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen Depp, 12 yaşında annesinin aldığı gitarla garage rock türü müzikler yapmaya başladı. 15 yaşında rock müziği nedeniyle okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı. The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı.

Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında, nereli? Johnny Depp filmleri

Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını alan grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyo çalışması yapmadan ayrıldı. Los Angeles'ta eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve 1984 yılında ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda oynamayı başardı. 7 Mart 1986 yılında ise Lori Anne Allison'dan boşandı.

MAKAS ELLER FİLMİNDE ANA KARAKTER OLARAK YER ALDI

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı rol ile başlayıp devamında Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, sıradışı rolleri canlandırmayı sevdiğini belirtmiştir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), Alis Harikalar Diyarında (2010) ve Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak adından söz ettirdi. Arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.

EN ÇOK PARA KAZANAN ÜNLÜ OLDU

Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3.1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7.6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri Karayip Korsanları serisi, Alis Harikalar Diyarında, Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Turist oldu.

Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında, nereli? Johnny Depp filmleri

Başarılı oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday oldu. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para kazanan oyuncu olarak listeye girdi. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. People Dergisi Tarafından 2003 ve 2009 yıllarında Yaşayan En Seksi Erkek seçildi. 2007 yılında EW sitesinin yaptığı Hollywood'un en yakışıklı 50 insanı arasında 1. oldu. Empire dergisinin 2010'da yaptığı araştırmada Johnny Depp, dünya çapında en fazla hayran kitlesine sahip oyuncu ilan edildi.

14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis ile ilişkisi başlayan Johhny Depp, 2012 yılında ayrıldı.2015 yılında evlendiği Amber Heard ile 2017 yılında boşandı.

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