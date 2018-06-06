Johnny Depp'in Korkunç Görüntüsünün Sırrı Ortaya Çıktı!

Geçen hafta Rusya'da hayranlarıyla birlikte poz veren oyuncu Johnny Depp'in son hali görenleri korkutmuştu. ABD'li oyuncunun hayranları endişelerini sosyal medyada dile getirmişti. Depp'in sevenleri, "Çok zayıf görünüyor. Umarım hasta değildir" yorumunda bulunmuştu.

"KENDİ İSTEĞİYLE KİLO VERDİ"

Metro adlı internet sitesindeki habere göre, Johnny Depp, kendi isteğiyle o kadar kilo verdi. Depp'e yakın bir kaynak, "Johnny, grubu için böyle bir görünüme büründü" dedi ve ekledi: "Johnny, metod oyunculuğuna inanan bir aktör. Bu ise bir rock yıldızı görüntüsü. Ayrıca Depp'in, rock müziğin eskimeyen yıldızlarından Keith Richards'a bir saygı duruşu"

"SAĞLIKLI VE TURNEDEN KEYİF ALIYOR"

Johnny Depp'in bu kadar kilo vermesinin bir başka nedeninin de yakında Görünmez Adam adlı bir yapımda oynamaya hazırlanması olarak gösterildi. People dergisine konuşan bir başka kaynak ise, 54 yaşındaki oyuncunun sağlığıyla ilgili endişeleri yatıştırabilecek bir açıklama yaptı: "Johnny sağlıklı ve çıktığı turneden gerçekten keyif alıyor."