John Wick 3 Geliyor!

Lionsgate"in son yıllardaki en başarılı projesi olan John Wick serisi, John Wick: Chapter 3 ile geri dönüyor. İlk filmi 2015 yılında büyük yankı uyandıran ve ikinci filmle de başarısını pekiştiren serinin yeni filmi için vizyon tarihi şimdiden belli oldu.



John Wick 3 için geri sayım başlıyor



Jonh Wick 3 ile Lionsgate büyük başarı yakalarken, Keanu Reeves de ününe ün katmayı başarmıştı. Yüksek temposu ve bu yüksek tempoya çok iyi bir şekilde ayak uyduran hikayesiyle John Wick serisi son yılların en başarılı aksiyon serilerinden biri oldu.







Bu kez ise devlerin arasına çıkmaya hazırlanıyor. Genel olarak ilk iki yapımda fazla rakiple uğraşmayan Lionsgate, üçüncü filmi yaz döneminde bizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. THR"s Borys Kit"in raporuna göre John Wick: Chapter 3 17 Mayıs 2017"de vizyona girecek.



Bu gerçekten de önemli bir tarih çünkü yeni macera Avengers 4"ün sadece iki hafta sonrasında vizyonda olacak. Ayrıca Minecraft ve Alladin gibi dev markaların da bir hafta öncesinde bizlerle buluşmuş olacak.



Bakalım Lionsgate bir kez daha bizi şaşırtabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.