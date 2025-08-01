Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak ismi henüz belirlemeyen Galatasaray, alternatifler arasında Botafogo forması giyen John Victor'u da değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılar, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına bu transferi önemli bir adım olarak görüyor. John Victor kimdir? John Victor Galatasaray'a mı geliyor?

TRANSFERDE REKABET KIZIŞTI

Ancak Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı görülüyor. İngiliz ekibi West Ham United'ın da John Victor için Botafogo ile resmi temas kurduğu iddialar arasında. Bu durum, oyuncunun transferinde bir rekabet ortamı oluştuğuna işaret ediyor.

PREMİER LİG DEVLERİ DE İLGİLİ

Yalnızca West Ham değil, Everton ve Manchester United gibi diğer Premier Lig kulüplerinin de John Victor'a ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kaleci arayışında olan bu takımlar, Victor'u kadrolarına katmak için harekete geçmiş durumda.

JOHN VICTOR'UN PİYASA DEĞERİ

Botafogo'daki performansıyla dikkat çeken John Victor'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Potansiyeli ve yaşı göz önünde bulundurulduğunda, değerinin daha da artması bekleniyor.