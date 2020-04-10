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John Terry, Spor

John Terry de top sektirme akımına katıldı

- John Terry de top sektirme akımına katıldı İngiliz eski futbolcu John Terry, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalırken, başlatılan yeni top sektirme akımına katıldı.

10.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:07
John Terry de top sektirme akımına katıldı

- John Terry de top sektirme akımına katıldı

İSTANBUL - İngiliz eski futbolcu John Terry, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalırken, başlatılan yeni top sektirme akımına katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca herkes evlerinde kalırken, her gün de yeni bir akım başlıyor. Futbolda ortaya çıkan son akım ise topla iki ayak, iki diz, iki omuz ve kafada bir kere sektirerek şut atmak. Bu akıma İngiliz eski futbolcu John Terry de katıldı. Terry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu hareketleri yaparak hedefi gerçekleştirmiş oldu. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok yorum aldı.

John Terry uzun yıllar Chelsea forması giydi ve takımın kaptanlığını yaptı.

John Terry de top sektirme akımına katıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

John Terry de top sektirme akımına katıldı
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