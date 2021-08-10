John of God: Şifacının Gerçek Yüzü Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

John of God: Şifacının Gerçek Yüzü Filmi

John of God: Şifacının Gerçek Yüzü Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

John of God: Şifacının Gerçek Yüzü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. John of God: Şifacının Gerçek Yüzü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Medyum João Teixeira de Faria mucize gerçekleştirdiği iddiasıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Ta ki kurbanlar ve savcılar, onun korkunç tacizlerini ifşa edene kadar...

Yönetmen: Candé Salles

Senaryo: Edna Gomes

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: The Crimes of a Spiritual Healer

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Brezilya

Orijinal Dili: Portekizce

Filmin Süresi: 83 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 25.08.2021

John of God: Şifacının Gerçek Yüzü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
John of God: Şifacının Gerçek Yüzü Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:01:00. #1.15#

title