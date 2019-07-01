John Obi'nin En İyisi Chelsea'de
Stamford Bridge'de kaldığı süre boyunca eski Chelsea orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in en iyilerini inceleyin. Nijeryalı, 2006 ve 2017 yılları arasında kulüp için 249 görünüm yaptı.
Stamford Bridge'de kaldığı süre boyunca eski Chelsea orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in en iyilerini inceleyin. Nijeryalı, 2006 ve 2017 yılları arasında kulüp için 249 görünüm yaptı.
Kaynak: Dugout
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