John Lewis, İngiltere'de 8 mağazasını kapatacak
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John Lewis, İngiltere'de 8 mağazasını kapatacak

24.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:16
John Lewis, İngiltere'de 8 mağazasını kapatacak

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden John Lewis, ülkedeki 8 mağazasının kapatılacağını duyurdu.

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden John Lewis, ülkedeki 8 mağazasının kapatılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, John Lewis'in, ülke çapındaki 42 mağazasından 8'inin kapatılmasına karar verdiği bildirildi.

Söz konusu mağazaların salgın öncesinde de finansal olarak zorlandığı belirtilen açıklamada, "İleride müşterilerimizin yüzde 60 ila 70 civarındaki kısmının alışverişlerini sadece internet üzerinden yapmasını bekliyoruz." denildi.

Açıklamada, halihazırda müşterilerin yüzde 50'sinin alışverişlerini hem internet üzerinden hem de mağazalardan gerçekleştirdiği kaydedildi.

Mağaza kapatma kararının, istihdam edilen 1.465 kişiyi etkilemesi bekleniyor.

2019 yılında 146 milyon sterlin kar elde eden John Lewis, salgının etkileri nedeniyle 2020'de 517 milyon sterlin zarar etmişti.

İngiltere'de hükümetin karantinadan kademeli çıkış planı kapsamında, 12 Nisan'da tüm mağazaların açılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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