John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı - Haberler
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John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı

Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada satıldı.

Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada satıldı.

BBC'nin haberine göre, John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu.

Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği bildirildi.

Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı.

Kimliği açıklanmayan alıcı, Lennon'ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulundu.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı - Haberler
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