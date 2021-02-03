John Kerry, 2019'da İklim Liderliği ödülünü almaya "özel jeti"yle gitmiş
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John Kerry, 2019'da İklim Liderliği ödülünü almaya "özel jeti"yle gitmiş

03.02.2021 23:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:50
John Kerry, 2019'da İklim Liderliği ödülünü almaya

ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak atadığı John Kerry'nin, 2019'da İklim Liderliği ödülünü almak için İzlanda'ya "özel jeti"yle seyahat ettiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak atadığı John Kerry'nin, 2019'da İklim Liderliği ödülünü almak için İzlanda'ya "özel jeti"yle seyahat ettiği ortaya çıktı.

Fox News'ün haberine göre, İzlanda'daki Kuzey Kutup Dairesinden ödül almaya jetiyle gitmesiyle ilgili sorular üzerine John Kerry, karbon salınımının dengelenmesi isteniyorsa, özel jet kullanmasının iklim savaşını kazanma konusunda kendisi için tek seçenek olduğunu savundu.

Eski ABD Başkanı Obama döneminde Dışişleri Bakanı olarak Paris Anlaşmalarını müzakere ettiğini hatırlatan Kerrey, "Yıllardır bu mücadelede varım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile Paris'e gidebilmek, onu masaya oturtabilmek için müzakerelerde bulundum. Eğer yolculuk zaman alacaksa, okyanusa yelken açamam. Bir şeyleri halledebilmek ve insanlarla görüşmek için uçmak zorundayım." ifadesini kullandı.

Haberde Kerry'nin özel jet kullanmasının daha önce ABD basınında yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Kutup Dairesi Yuvarlak Masa toplantısına başkanlık eden Ólafur Ragnar Grímsson, Kerry'yi özel jetiyle ödül almaya gittiği için eleştirdi.

Özel jetlerin ticari uçuşlara göre yolcu başına 40 kat daha fazla karbon saldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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