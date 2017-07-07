John Bass: Öncelik Rakka Olmalı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, olası Afrin operasyonuyla ilgili "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var ve buna saygı duyuyoruz. Ancak öncelik DEAŞ ve DEAŞ'ın son kalesi Rakka olmalı" dedi.



ABD'nin bağımsızlığının 241. yıl dönümü nedeniyle Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Türk hükümetini temsilen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katıldı. Çok sayıda davetlinin geldiği resepsiyonda Büyükelçi John Bass, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olası Afrin operasyonuna ilişkin bir soruyu John Bass şöyle cevapladı:



"Öncelik DEAŞ ve DEAŞ'ın son kalesi olan Rakka olmalı. Öncelik hala DEAŞ'ın elimine edilmesi. Çünkü DEAŞ hem ABD hem Türkiye hem de dünya için ve de koalisyon için tehdit olmaya devam ediyor. Koalisyonun operasyonları sürüyor fakat bu operasyonlarda yanlış hesaplamalar olma ihtimali var. Bu nedenle herkes işbirliği içinde çalışmalı. Türkiye'nin kendini savunma hakkı var, farkındayız ve saygı duyuyoruz.



Fakat aynı zamanda tüm aktörlerin de DEAŞ ile mücadeleye odaklanması gerekiyor. Öncelik Rakka'daki DEAŞ varlığı. Çünkü Türkiye'ye yönelik olanlar da dahil pek çok önemli saldırıları Rakka'da planladı"







"ADALET KAVRAMI İHANET KAVRAMI İLE KARIŞTIRILABİLİYOR"



John Bass, Resepsiyondaki kürsü konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak şunları söyledi:



" Adalet yolunda aceleci davranmak ve terörün aşırı geniş bir şekilde tanımlanması da tehlikeli olabiliyor. Çünkü böyle durumlarda temel özgürlükler yıpranıyor hükümetlere olan güven baltalanıyor ve adalet kavramı intikam kavramı ile karıştırılabiliyor. Mevlana'nın "Acı, merhametin bahçesine dönüşebilir" öğretisi, hepimizin adalet ve intikam arasındaki ince çizgiyi hatırlamasına yardımcı olabilir."







"SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMASINDA TÜRK HÜKÜMETİNİ DESTEKLİYORUZ"



Kürsü konuşmasında sık sık adalet vurgusu yaptığının anımsatılması üzerine John Bass şöyle dedi:



"Tabii ki darbe girişimi sorumlularının adalet önüne çıkarılması konusunda Türk hükümetinin çabalarını ve hakkını destekliyoruz. aynı zamanda bu toplumdaki bazı kimselerde, "Terörizm" tanımını çok geniş kullanma eğilimi var ki bütün siyasi muhalifleri içine alacak ve düşünce çeşitliliğini azaltacak şekilde kullanacak kadar."- Ankara