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Johannesburg Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Johannesburg Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti.

News 24'ün haberinde, 10 Ağustos'ta göreve gelen Matango'nun, akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.

Matango, selefi Geoff Makhubo'nun temmuz ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanı olarak atanmıştı.

46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.

Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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