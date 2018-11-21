Hollanda Basını: Cocu Fenerbahçe'den Kovulmadı, Hala İstanbul'da Yaşıyor

Fenerbahçe'nin görevine son verdiğini açıkladığı Phillip Cocu'da belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da görülen 48 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin devam ettiği ortaya çıktı.

Dün akşam Hollanda'nın Veronica kanalında Veronica Inside programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Johan Derksen, "Cocu, Fenerbahçe'den kovulmadı. Hala İstanbul'da. Sadece sözleşme durumu 'aktif değil' olarak değişti. Yıllık 2 milyon euro alacaktı. Bu durumda hala İstanbul'da" dedi.

Ajansspor'un haberine göre; Cocu'nun menajeri Rob Jansen de 4 Kasım'da yaptığı açıklamalarda, Cocu'nun sözleşme durumunun değiştiğini ve kovulmadığını ifade etmişti.

HALA FENERBAHÇE'DE ÇALIŞIYOR GÖRÜNÜYOR

Hollandalı teknik adamın menajerliğini yapan şirketin sitesinde de Cocu'nun durumu hala "Fenerbahçe'de çalışıyor" şeklinde gözükmekte. Ayrıca Cocu alacaklarını tahsil etmediği sürece İstanbul'da kalacak. Konuyla ilgili yönetimle sözlü bir anlaşma yaptığı tahmin ediliyor.