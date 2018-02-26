Jöh Ve Pöh Timleri Suriye'ye Girdi

'ZEYTİN Dalı Harekatı' kapsamında, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucuları, iki noktadan Suriye'nin Afrin bölgesine giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, yurdun farklı illerinden görevlendirilen Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile korucular, İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden dün akşamdan itibaren çıkış yaparak, sınır hattındaki Gülbaba ve Hassa bölgelerinden Afrin'e girdi. JÖH ve PÖH timlerinin, giriş yaptığı noktalarda, teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimlerini engelleyip, 'meskun mahal' operasyonlarına katılacağı belirtildi.

TANK SEVKİYATI SÜRÜYOR

Öte yandan sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatına da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Afrin sınırındaki Kilis'e, batı illerinden askeri sevkiyat yapıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, kente getirilen tank ve zırhlı araçların, sınır hattına konuşlandırılacağı kaydedildi.

- Kilis