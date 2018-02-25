Jöh ve Pöh'lere Sevgi Gösterisi

Kilis'in Gülbaba köyünde vatandaşlar, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinden yola çıktı.

Bu esnada ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, zırhlı araçların birinden çalınan marşlar eşliğinde güvenlik güçlerini uğurlamak üzere merkez önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy daha sonra Kilis'in Gülbaba köyünden geçerek sınır hattına ulaştı.

Köyün girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu karşılayan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah bismillah Allahuekber", "En büyük asker bizim asker" gibi sloganları atarak, askeri birliğe destek verdi.

-"Bunlar Osmanlı tokadı yiyecek"

Vatandaşlardan Hasan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi herkesin birlik ve beraberlik içerisinde, ülkesinin yanında olduğunu belirtti.

Bugün "Kürtleri savunuyoruz" diyenlerin yalan söylediklerini belirten Kesici, "Burada birlik olmamız lazım, dış güçler bunu görsünler. Onlar bizden korkuyorlar bunu iyi biliyoruz. Bundan eminiz Türk'ü, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i Alevi'si biz hepimiz biriz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' Bunların Kürtlerle hiçbir alakası yok. 'Kürtleri savunuyoruz' diyorlar, hiçbir alakası yok. Biz de Kürt'üz. Kürtleri savunmuyorlar biz ne istiyorsak devletimiz bize katbekat veriyor. Bugüne kadar bir dediğimizi iki yapmadı. Bunlar neyin derdinde, neyin hesabını yapıyor? Bunlar Osmanlı tokadını yiyecek."

Ali Çelik de herkesin, Türk askerinin hak edene hak ettiği cevabı vereceğinden emin olması gerektiğini söyledi.

Hasan Yalçın da güzergah üzerinde toplanarak tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerine işaret ederek, "İnsanlar bilsin ki sınır hattında ülkemizle birlik içersindeyiz. Bizlerde Kürt'üz ama burada hep beraber toplandık birliğimizi, dirliğimizi ve askerimize desteğimizi gösterdik." diye konuştu.