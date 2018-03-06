Jöh ve Pöh Birlikleri Afrin'e Böyle Gidiyor
AFRİN HAREKATI'NDA 46. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Jöh ve Pöh Birlikleri Afrin'e Böyle Gidiyor

Afrin’de düzenlenen Zeytin dalı Harekatı’na katılacak JÖH ve PÖH birlikleri, Gaziantep’te komando yemini ederek, operasyon bölgesine gidiyorZeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Müşterek Görev Merkezi kurulmuş ve...

Jöh ve Pöh Birlikleri Afrin'e Böyle Gidiyor

Afrin'de düzenlenen Zeytin dalı Harekatı'na katılacak JÖH ve PÖH birlikleri, Gaziantep'te komando yemini ederek, operasyon bölgesine gidiyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Müşterek Görev Merkezi kurulmuş ve Türkiye genelinden bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri bu merkezde bekletilmeye başlamıştı. Afrin'de ele geçirilen bölgeleri teröristlerden temizleyen ve güvenliği sağlayan JÖH ve PÖH'ler, sınır ötesine komando yemini ederek intikal ediyor. Dosta güven düşmana korku salan özel birliklerin yemin etme görüntüleri, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et