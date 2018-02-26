Jöh'ler Afrin Sınırında

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, Afrin'e hareket etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Jandarma Özel Harekat birliklerinin Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalına sevkiyatları sürüyor. Kilis Gülbaba Hudut Taburundan çıkan JÖH birlikleri, Afrin kırsalına gitmeye başladı. Araçların üzerine Türk bayraklarının asıldığı görüldü. JÖH birliklerinin Kilis ve Hatay üzerinden Afrin kırsalına peyderpey geçişlerinin sürdüğü bildirildi. - KİLİS