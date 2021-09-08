Joel Pohjanpalo, Türkiye'ye geldi
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Joel Pohjanpalo, Türkiye'ye geldi

Joel Pohjanpalo, Türkiye'ye geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Fin futbolcu Joel Pohjanpalo, İstanbul'a geldi.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Fin futbolcu Joel Pohjanpalo, İstanbul'a geldi.

Çaykur Rizepsor, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 26 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Pohjanpalo bugün İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inan 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Rize'ye geçecek.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Joel Pohjanpalo, Türkiye'ye geldi
Joel Pohjanpalo, Türkiye'ye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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