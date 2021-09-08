Joel Pohjanpalo, Türkiye'ye geldi
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Fin futbolcu Joel Pohjanpalo, İstanbul'a geldi.
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Fin futbolcu Joel Pohjanpalo, İstanbul'a geldi.
Çaykur Rizepsor, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 26 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Pohjanpalo bugün İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inan 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Rize'ye geçecek.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı