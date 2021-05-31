Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında, nereli? Joe Lara filmleri!
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Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında, nereli? Joe Lara filmleri!

Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında, nereli? Joe Lara filmleri!
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Tarzan filmi ile hafızalara kazınan Amerikalı aktör Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında, nereli? Joe Lara filmleri! Joe Lara ölümü! Detaylar haberimizde.

Tarzan filmi ile hafızalara kazınan Amerikalı aktör Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında, nereli? Joe Lara filmleri! Joe Lara ölümü! Detaylar haberimizde.

JOE LARA KİMDİR?

William Joseph Lara, Amerikan dizisi Tarzan: The Epic Adventures'daki Tarzan rolüyle tanınan Amerikalı bir aktör, dövüş sanatçısı ve müzisyendi. Tarzan film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın içinde olduğu uçak Tennessee'de göle düştü. Feci kazada aralarında 58 yaşındaki Joe Lara'nın da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

JOE LARA ÖLÜMÜ

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cansız bedenlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

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