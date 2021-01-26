Joe Biden yönetiminden Filistin kararı
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Joe Biden yönetiminden Filistin kararı

26.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:50
Joe Biden yönetiminden Filistin kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde askıya alınan Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde askıya alınan Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu.

Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yarışında kaybettiğinin ilan edilmesi sonrasında büyük bir rahatlama yaşadı. (ABD), Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde kesilen Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu. Filistinliler, sert bir şekilde reddettikleri barış planı kapsamında 2018 yılında ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Donald Trump yönetimiyle siyasi, ardından da güvenlik ilişkilerini kesmişti. Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmış ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını ilan etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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