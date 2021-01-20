Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti

20.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:23
Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Ozan Doğulu Hande Erçel Demet Şener Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:23:52. #1.15#
title