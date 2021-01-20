Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük