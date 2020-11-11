Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

11.11.2020 06:52 | Son Güncelleme: 11.11.2020 07:46
Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin yankıları hala sürüyor. Donald Trump seçimlerde yolsuzluk olduğu iddialarını sürdürürken, Joe Biden yaptığı açıklamada Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması sonuçları geciktirdi. Son verilere göre Demokratların adayı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı olurken, Donald Trump geriye düştüğü anda seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia etmeye başladı.

Trump'ın kampanya ekibi bazı eyaletlerde mahkemeye başvuruda bulunurken, Joe Biden, Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmemesinin utanç verici olduğunu söyledi. Biden açıklamalarında buna rağmen iktidar değişiminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını söyledi.

EYALETLERİN RESMİ SONUÇLARI İLAN ETMESİ BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİYOR

ABD'de seçim sonuçları öncelikle ABD basınının tahminleri ve hesaplamalarına dayanarak açıklanıyor. Eyaletlerin resmi sonuçlarının ilan edilmesi ve onaylanması birkaç hafta sürebiliyor. Henüz hiçbir eyalette bu aşamaya gelinmedi.

"ARKASINDA BIRAKACAĞI MİRASA ZARAR VERİYOR"

Bir muhabirin Trump'ın tutumuyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Biden, "Arkasında bırakacağı mirasa zarar veriyor" dedi ve 20 Ocak'ta göreve başlamasına kimsenin engel olamayacağını vurguladı.

BBC

İlgili Haberler

Biden : Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi 'utanç verici'
Biden : Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi 'utanç verici'
Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı
Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı
ABD seçimleri: Demokratların adayı Joe Biden'ın siyah seçmenden aldığı destek neden azaldı?
ABD seçimleri: Demokratların adayı Joe Biden'ın siyah seçmenden aldığı destek neden azaldı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Emrah Madonna Timur Acar Türkan Şoray
Spor Samatta Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Karabağ 10 Kasım Dağlık Karabağ Nikol Paşinyan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 07:46:02. #1.15#
title