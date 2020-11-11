Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin yankıları hala sürüyor. Donald Trump seçimlerde yolsuzluk olduğu iddialarını sürdürürken, Joe Biden yaptığı açıklamada Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması sonuçları geciktirdi. Son verilere göre Demokratların adayı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı olurken, Donald Trump geriye düştüğü anda seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia etmeye başladı.

Trump'ın kampanya ekibi bazı eyaletlerde mahkemeye başvuruda bulunurken, Joe Biden, Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmemesinin utanç verici olduğunu söyledi. Biden açıklamalarında buna rağmen iktidar değişiminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını söyledi.

EYALETLERİN RESMİ SONUÇLARI İLAN ETMESİ BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİYOR

ABD'de seçim sonuçları öncelikle ABD basınının tahminleri ve hesaplamalarına dayanarak açıklanıyor. Eyaletlerin resmi sonuçlarının ilan edilmesi ve onaylanması birkaç hafta sürebiliyor. Henüz hiçbir eyalette bu aşamaya gelinmedi.

"ARKASINDA BIRAKACAĞI MİRASA ZARAR VERİYOR"

Bir muhabirin Trump'ın tutumuyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Biden, "Arkasında bırakacağı mirasa zarar veriyor" dedi ve 20 Ocak'ta göreve başlamasına kimsenin engel olamayacağını vurguladı.