Joe Biden toplam kaç delegesi var? Joe Biden hangi eyaletleri kazandı? Toplam delege sayısı kaçtır? Kaç delege kazandı?
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Joe Biden toplam kaç delegesi var? Joe Biden hangi eyaletleri kazandı? Toplam delege sayısı kaçtır? Kaç delege kazandı?

07.11.2020 23:59 | Son Güncelleme: 08.11.2020 00:03
Joe Biden toplam kaç delegesi var? Joe Biden hangi eyaletleri kazandı? Toplam delege sayısı kaçtır? Kaç delege kazandı?

Son dakika: ABD başkanlık seçimlerinde kazanan isim belli oldu. Kritik eyaletlerde öne geçen Joe Biden, Amerika'nın yeni başkanı oldu. Peki Joe Biden'in kazandığı delege sayısı kaç? Toplam kaç delegesi var? Joe Biden hangi eyaletleri kazandı?

ABD başkanı Joe Biden oldu. Peki Joe Biden'in toplam kaç delegesi var? Joe Biden'in kazandığı eyaletlerin isimleri nelerdir? Donald Trump'un kazandığı eyaletler hangileridir? Seçimlerdeki toplam delege sayısı kaç?

JOE BİDEN TOPLAM KAÇ DELEGE KAZANDI?

Başkanlığı kazanmak için toplam gerekli delege sayısı 270 idi. An itibariyle Joe Biden 284 delegeye ulaştı ve yeni ABD başkanı oldu. Hala oy sayımı yapılan eyaletler mevcut. Yani Joe Biden'in delege sayısı daha da yükselebilir.

Joe Biden toplam kaç delegesi var? Joe Biden hangi eyaletleri kazandı? Toplam delege sayısı kaçtır? Kaç delege kazandı?

Joe Biden delege sayısı : 284 (değişebilir)

Donald Trump delege sayısı : 214 (değişebilir)

Şuanlık oy yüzdelerine baktığımızda Joe Biden oyların toplam %50,8 'ini kazanmıştır. Donald Trump ise %47,7 orana sahiptir.

JOE BİDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLERİN İSİMLERİ VE DELEGE SAYILARI

Toplam Delege Sayısı (290) 'dır. Joe Biden'in şimdilik kazandığı eyaletlerin isimleri aşağıdaki gibidir:

  1. Vermont (3 delege),
  2. Virginia (13 delege),
  3. Massachusetts (11 delege),
  4. Connecticut (7 delege),
  5. New Jersey (14 delege),
  6. Delaware (3 delege),
  7. Maryland (10 delege),
  8. Illinois (20 delege),
  9. Rhode Island (4 delege),
  10. New York (29 delege),
  11. New Mexico (5 delege),
  12. District of Columbia (3 delege),
  13. Colorado (9 delege),
  14. California (55 delege),
  15. Oregon (7 delege),
  16. Washington (12 delege),
  17. New Hampshire (4 delege),
  18. Minnesota (10 delege),
  19. Arizona (11 delege)
  20. Maine (3 delege),
  21. Hawaii (4 delege),
  22. Nebraska (1 delege),
  23. Wisconsin (10 delege),
  24. Michigan (16 delege),
  25. Pensilvanya (20),
  26. Nevada (6)

Joe Biden'ın geçtiğimiz gün 264 delegesi vardı. Son olarak Pensilvanya ve Nevada'yı da kazandığı açıklandı. Haliyle delege sayısı 290'a yükselmiştir.

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