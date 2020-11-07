Joe Biden Nevada eyaletini de kazandı
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Joe Biden Nevada eyaletini de kazandı

07.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:31
Joe Biden Nevada eyaletini de kazandı

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'ın Nevada eyaletinde de kazandığı bildirildi.

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'ın Nevada eyaletinde de kazandığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, Biden kendisine başkanlığı kazandıran Pennsylvania'nın ardından Nevada eyaletinden de zaferle çıktı.

Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de hanesine yazdırdı.

Pennsylvania'yı kazandıktan sonra delege sayısını 273'e çıkaran Biden, Nevada eyaletini de almasıyla delege sayısını 279'a çıkarmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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