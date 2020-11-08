Joe Biden kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversite mezunu? Evli mi, çocuğu var mı?

ABD'de seçimler resmi olmayan verilere göre sonuçlandı. Buna göre delege sayısını 290'a yükselten Joe Biden seçimleri kazandı. Vatandaşlar yeni ABD başkanını merak etti. Peki Joe Biden kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, kaç çocuğu var?

Yeni ABD başkanı olan Joe Biden'in hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Joe Biden kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversiteden mezun, evli mi? Tüm detaylar haberimizde.

JOE BİDEN KİMDİR?

Joseph Robinette "Joe" Biden Jr. (20 Kasım 1942 doğumlu), Amerikan politikacı ve eski avukattır. Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak, 2009'dan 2017'ye kadar görev yapmış Demokrat Biden, 1973–2009 arasında Delaware Senatörü olarak görev yapmıştır. 2020 başkanlık seçimleri için ise 45. Cumhuriyetçi başkan Donald J. Trump'a rakip oldu.

Joe Biden doğum tarihi : 20 Kasım 1942

Joe Biden kaç yaşında : 77 yaşında

Joe Biden mesleği ne : Politikacı, avukat

Joe Biden aslen nereli : Scranton, Pensilvanya, ABD

Joe Biden boyu kaç : 1,83 m

Joe Biden evli mi : Evet

Pennsylvania'nın Scranton şehrinde doğup New Castle County, Delaware'de büyüyen Biden, 1968'de Syracuse Üniversitesi'nden hukuk diplomasını almadan önce Delaware Üniversitesi'nde okumuştu. 1970'te New Castle County Meclis Üyesi seçildi. 1972'de Delaware'den Senato'ya seçildiğinde, Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü oldu. 1991'deki Körfez Savaşı'na politik düzlemde karşı çıktı, ancak Doğu Avrupa'daki ülkelerin NATO'ya yakınlaşmasını ve Yugoslav Savaşları'na yapılan askerî müdahaleyi destekledi. 2002'de Irak Savaşı'na onay veren kararıda destekledi, ancak 2007'de bölge üzerindeki Amerikan birliklerinin sayısının artırılması kararına karşı geldi. 1987–1995 arasında uyuşturucu, artan suç ve sivil özgürlük problemleriyle ilgilenen Senato Yargı Komitesinin başkanlığını yaptı; Şiddetli Suç Kontrolü ve Yasa Uygulama Yasası ile Kadına Yönelik Şiddet Yasasını yürürlüğe geçirme çabasında önemli bir isim oldu. B.D. Yüksek Mahkemesi'nde, Robert Bork ve Clarence Thomas'ın tartışmalı duruşması gibi toplam altı çekişmeli duruşmayı denetledi.

Toplam altı defa Senato'ya seçilen Biden, 2008 başkanlık seçimlerini kazanan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere Senato'dan "kıdemli senatör" olarak istifa etti. Başkan yardımcılığı görevinde Biden, Büyük Durgunluğa karşı koymak için 2009'da altyapı harcamalarını denetledi. Kongre'deki Cumhuriyetçilerle yaptığı müzakereler, bir vergilendirme çıkmazını çözen 2010 Vergi Yardımı Yasası, borç tavanı krizini çözen 2011 Bütçe Kontrol Yasası ve yaklaşmakta olan finansal uçurumu ele alan 2012 Amerikan Vergi Mükellefi Yardım Yasası gibi birçok çözüm odaklı yasanın geçmesine yardımcı oldu. Birleşik Devletler–Rusya Yeni Başlangıç antlaşmasını kabul etme çabasında önemli bir isim oldu. Libya'ya yapılacak olan askerî müdahaleyi destekledi ve 2011'de Irak'taki Amerikan birliklerinin geri çekilmesiyle yeni Irak politikasının hazırlanması için çaba gösterdi. Ocak 2017'de ise Obama tarafından Biden'e Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.

JOE BİDEN KİŞİSEL VE AİLESEL YAŞAMI

27 Ağustos 1966'da Biden, Syracuse Üniversitesi öğrencisi Neilia Hunter (28 Temmuz 1942 – 18 Aralık 1972) ile tanıştı ve bir süre sonra evlendi. Neilia Hunter'in ailesi, kızlarının bir Roma Katoliği ile evlenmesine başta karşı çıktı, ancak sonrasında razı oldular ve Skaneateles, New York'da bir Katolik Kilisesi töreni eşliğinde evlendiler. Daha sonra çiftin Joseph R. "Beau" Biden, III (3 Şubat 1969 – 30 Mayıs 2015), Robert Hunter Biden (d. 1970) ve Naomi Christina "Amy" Biden (8 Kasım 1971 – 18 Aralık 1972) isimlerinde üç çocukları oldu.

18 Aralık 1972'de, eşi Neilia ve bir yaşındaki kızları Amy Hockessin, Delaware'de bir trafik kazasında öldü. Oğulları Beau'nun bacak, Hunter'in ise kafa kemiğinde çatlaklıklar meydana geldi,:93, 98 ancak doktorlar tamamen iyileşebileceklerini söylediler,:96 ve öyle de oldu. Biden, onlara bakmak için bir ara istifa etmeyi düşündü, ancak Senato Parti Lideri Mike Mansfield, bunu yapmaması için Biden'i ikna etti. Biden, oğullarını her gün görmek için Delaware ile Washington, D.C. arasında—90 dakika—trenle gidip geliyordu. Senato'da geçirdiği 36 yıl boyunca böyle yaptı ve zamanla bunu bir alışkanlık haline getirdi. Yaşanan bu kaza Biden'ı öfke ile doldurmuştu; sonra ajandasına "Tanrı'nın kendisine korkunç bir oyun oynadığını" ve "odaklanmakta güçlük çektiğini" yazdı.

Beau Biden, önce Irak Savaşı'nda görev yapan bir 'Ordu Yargıçı Avukatı' oldu, sonra Delaware Başsavcısı oldu; 2015'te ise beyin kanserinden öldü. Günümüzde çiftin yaşıyan tek çocukları Hunter Biden ise Washington D.C.'de çalışan avukat ve bir lobicidir.

1975'te Biden, gelecekte ikinci eşi olacak olan eğitimci Jill Tracy Jacobs'u, erkek kardeşinin aracılığıyla tanıdı.Bir söyleşide Biden, Jill'in hayatına girmesinin, ölmüş eski eşinin ve kızının, yaralanmış iki oğlunun üzüntüsünü bir nebze dindirdiğini söyledi.17 Haziran 1977'de New York'taki Birleşmiş Milletler şapelinde evlendiler.Roma Katolik olan çift, evliliklerinin ardından Greenville, Delaware'deki St. Joseph's Ayinine katıldı.İleriki zamanlarda Ashley Blazer (d. 1981)isminde, gelecekte sosyal hizmet uzmanı olacak olan bir kızları oldu.

Şubat 1988'de Biden, giderek şiddetlenen boyun ağrısı şikâyeti nedeniyle ambulansla Walter Reed Ordu Tıp Merkezi'ne kaldırıldı; ilk cerrahi operasyonunu (ameliyat) burada geçirdi. Bu ameliyattan çıkıp iyileşme sürecine geçtikten bir süre ciddi bir komplikasyon olan pulmoner embolini yaşadı. Aynı yılın Mayıs ayında, yarım kalmış anevrizma ameliyatına tekrar girdikten sonra Biden, politikadan yaklaşık yedi ay uzak kalmak zorunda kaldı.