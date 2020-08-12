Joe Biden'in Başkanlık yarışında Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris
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Joe Biden'in Başkanlık yarışında Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris

ABD Korona Virüsü etkisinde seçimlere hazırlanırken Demokratların Başkan Adayı Joe Biden California'dan senatör olarak seçilmiş Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı olacağını açıkladı.

Joe Biden'in Başkanlık yarışında Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris
12.08.2020 04:40 | Son Güncelleme: 12.08.2020 04:44

ABD Korona Virüsü etkisinde seçimlere hazırlanırken Demokratların Başkan Adayı Joe Biden California'dan senatör olarak seçilmiş Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı olacağını açıkladı.

Senatörlükten evvel California Eyalet Savcılığı görevini de gerçekleştirmiş olan Harris Hintli ve Jamaikalı bir ailenin evladı. Harris ile ABD tarihinde dördüncü defa büyük partilerden biri tarafından bir kadın aday gösterilirken aynı zamanda ilk siyahi ve Asyalı kadın aday olarak da göze çarpıyor.

Biden'in açıklaması Beyaz Sarayda yankı buldu.

Harris'in kendisi için "iyi bir seçim" derken Anayasa Mahkemesi üyelik seçimlerinde Harris'in Brett Kavanaugh'a karşı çok acımasız olduğunu hatırlatan Trump "Kavanaugh'a yaklaşımı korkunçtu. Bunu yakın zamanda unutmak mümkün değil" dedi.

Başkan yardımcısı Mike Pence'de Arizona'da gerçekleştirdiği kampanya toplantısında "Senatör Harris'e yarışa hoş geldiniz diyorum. Demokrat Parti'nin ve Başkan adayları Biden'in radikal sol tarafından ele geçirildiğini biliyoruz. Bu sebeple Harris'in seçilmesi şaşırtıcı değil" dedi.

Eski Başkan Obama ise Biden'e verdiği desteği yineleyerek "Senatör Harris'i uzun zamandır biliyorum. Üstleneceği iş için fazlasıyla hazır" dedi.

Biden Önde

Yapılan anket çalışmalarına göre Biden, rakibi Başkan Trump'In yüzde yedi buçuk önünde yarışı sürdürüyor. ABD başkanı olabilmek için her eyaletin nüfusuna göre belli bir ıy oranı bulunmakta. Eyalette kazanan partinin adayı o eyaletin oylarını da kazanmış sayılıyor. Seçmen Kolajı olarak adlandırılan bu sisteme göre bir adayın başkan seçilebilmesi için 270 seçmen kolajı oyu kazanması gerekiyor. Ülke çapında yapılan anketlere göre Biden şu an için 298 seçmen kolajı oyuna sahip.

Yarış kızışıyor

Demokratların yeni başkan adayını açıklaması ile birlikte ABD'deki seçim yarışı da kızışıyor. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin ve adaylarının korona virüsü salgını ve ilgili önlemler nedeni ile daha önce keşfedilmemiş sularda sürdürdükleri seçim yarışında sona doğru hızla yaklaşılıyor.

Geleneksel olarak Eylül sonu ve Ekim ayında seçim ve medya kampanyalarına hız veren adaylar bu sene bir çok oyun evden mektup yolu ile Ekim ayından itibaren kullanılma ihtimalinden dolayı daha erken davranmak durumunda kalıyorlar. Bu durum kampanya çalışmalarının daha çnceden hızlanmasını ve daha uzun zamana yayılmasını gerektirdiği için kampanya bütçelerini zorlarken daha çok maddi destek bulan tarafın daha avantajlı olacağı intibaını güçlendiriyor.

46 Eyalette tüm vatandaşlar posta yolu ile oy kullanabilecek

46 Eyallette tüm vatandaşların bireysel olarak yerinde oy kullanmak yerine virüs salgınından korunması için posta yolu ile oy kullanmasına izin verilirken 4 eyalette de 65 yaşın üzerinde olmak veya eyalet dışında bulunmak şartları karşılandığı durumlarda posta yolu ile oy kullanılabilmesinin yolu açılmış durumda. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Manşet

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