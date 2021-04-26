Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine TGF'den kınama
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Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine TGF'den kınama

Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine TGF'den kınama
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

TGF adına yazılı açıklama yapan TGF Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, 1915 olaylarının soykırım olarak nitelenmesinin gerçeklikle ilgisi olmayan, tarihi, hukuki ve bilimsel dayanağı bulunmayan mesnetsiz iddiadan ibaret olduğunu belirtti.

1948 tarihli BM Soykırımla Mücadele Sözleşmesi'ne göre, ABD Başkanı'nın herhangi bir meseleyi "soykırım" olarak tanımlama hakkı ve yetkisi olmadığını kaydeden Ekici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte bulunan ve tek tanınmış soykırım Yahudi soykırımıdır. ABD'nin yaptığı siyasidir ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma politikasıdır. Devlet Arşivlerinin açıkladığı 1910-1922 yılları arasında Ermeni Taşnak çetelerinin yaptığı katliamların tarih ve yerleri kayıtlı olup, bu konuda Devlet Arşivlerimizde kayıt altındadır. Ağırlıklı olarak Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Erzurum gibi birçok yerde gerçekleştirilmiştir. Katledilen Türk sayısı ise 518 bin 35 kişidir. Ermeni arşivleri ise bugün açılmamaktadır. Ermeni arşivlerinin açılması ABD'nin işine gelmeyecek ve çok şey kaybedeceklerdir. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile siyasi hesaplar yapılarak köşeye sıkıştırılmak istenen devletimizin bu haklı mücadelesi konusunda her zaman ve sonuna kadar yanındayız. Gerçek soykırımları katliamları yapan ABD ve Başkanı Joe Biden'ın bu mesnetsiz açıklamasını asla kabul etmiyor ve nefretle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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