Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek
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BBC

Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek

ABD seçimlerinin Demokrat Parti adayı Joe Biden, Floyd ailesiyle yaptığı özel görüşmenin ardından CBS kanalına verdiği röportajda "George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek" dedi.

09.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:10

ABD seçimlerinin Demokrat Parti adayı Joe Biden, "George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek" dedi.

Houston, Teksas'ta Floyd'un ailesiyle görüşen Biden CBS haber kanalına verdiği röportajda Floyd'un ölümünün 'Amerikan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri' olduğunu söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yarışacak olan Biden, Trump'ın Floyd hakkında haftasonu yaptığı yorumların da 'alçakla olduğunu' ifade etti.

Kısa bir süre önce Biden da siyahların oylarını 'çantada keklik görmekle' suçlanmış ve Trump'a oy vermeyi düşünen Afrika kökenli Amerikalıların "siyah olmadıklarını" söylemişti.

Biden, Floyd ailesi hakkında ne dedi?

CBS haber kanalından Norah O'Donnell'e konuşan Biden "Olağanüstü bir aile, küçük kızı da oradaydı, 'Babam dünyayı değiştirecek' diyen kızı. Ben de babasının dünyayı değiştireceğini düşünüyorum" dedi.

Roxie Washington ve kızı Gianna her daughter Gianna

Biden, "Burada yaşananın Amerikan tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu düşünüyorum, gerçekten, sivil özgürlükler anlamında, sivil haklar anlamında, insanlara haysiyetli davranılması hakkında" diye konuştu.

Floyd ailesinin sözcüsü Benjamin Crump da Twitter hesabından Biden'la yapılan görüşmeden bir fotoğraf paylaştı ve Floyd'un akrabalarının Biden'ın yorumlarını memnuniyetle karşıladıklarını yazdı.

Crump "Gösterilen şefkat aile için dünyalara bedeldi" dedi.

Derek Chauvin davası ne aşamada?





ABD'de siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u öldürmekle suçlanan, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Pazartesi günü Minnesota kentinde ilk kez yargıç karşısına çıktı. Chauvin, duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı.

Yargıç, Chauvin'in kefalet ücretini 1 milyon 250 bin dolar olarak belirledi.

Chauvin yaklaşık 11 dakika süren duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi.

Chauvin; "kasıtlı olmadan ikinci derece cinayet","üçüncü derece cinayet" ve "ikinci derece taksirle adam öldürme" ile suçlanıyor.

ABD'de bu suçlardan yargılananlar sırasıyla 40, 25 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

George Floyd 25 Mayıs'ta gözaltına alınmış, Derek Chauvin yaklaşık 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle onun boğazına bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un hayatını kaybetmesi sonrası ABD'de protesto gösterileri düzenlenmiş, gösteriler zamanla baska bazı ülkelere de yayılmıştı.

Derek Chauvin dışında görevden alınan üç polis memuru da "ona yardım etmek" ve "suç ortağı olmak" ile suçlanıyor.

George Floyd için Minneapolis ve North Carolina'dan sonra büyüdüğü Texas eyaletinin Houston kentinde de bir anma töreni düzenleniyor.

Floyd'un cenaze töreni de bugün Houston'da yapılacak.

Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek
BBC

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