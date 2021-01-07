Joe Biden: Demokrasimiz saldırı altındadır
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Joe Biden: Demokrasimiz saldırı altındadır

07.01.2021 00:30 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:34
Joe Biden: Demokrasimiz saldırı altındadır

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına giriş yapması sonucu ulusa seslendi.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına giriş yapması sonucu ulusa seslendi. Biden, "Demokrasimiz saldırı altındadır" dedi.

ABD başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından ulusa seslendi. Biden, "Demokrasimiz, modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen, benzeri görülmemiş bir saldırı altında" dedi.

TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak "Bu kuşatmayı durdur. Bu hukuka saldırıdır. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek Amerika'yı yansıtmıyor, kim olduğumuzu temsil etmiyor. Başkan Trump'ı şimdi ulusal televizyona çıkmaya, yeminini yerine getirmeye ve anayasayı savunmaya ve bu kuşatmanın sona ermesini talep etmeye çağırıyorum. Bu bir protesto değil. Ayaklanma. Dünya izliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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