Joe Biden 2020 ABD Başkanlık Yarışı İçin Seçim Kampanyasını Başlatıyor

Barack Obama döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden, 2020 başkanlık seçimleri için adaylık kampanyasına perşembe günü başlayacak.

76 yaşındaki siyasetçi, son 50 yıldır Washington'da siyasetle uğraşıyor ve Demokratların Trump'ı devirecek aday arayışında şimdiden öne plandaki isimlerden biri durumunda. Euronews.com'da Görüntüle