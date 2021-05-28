'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
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'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EŞREF Topuklama'nın 8 yıl önce 'çocukluk hayalim' diyerek Burdur Gölü'ne indirdiği gezinti teknesi, göl suyunun son yıllarda hızla çekilmesiyle iskeleye yanaşamaz hale geldi.

EŞREF Topuklama'nın 8 yıl önce 'çocukluk hayalim' diyerek Burdur Gölü'ne indirdiği gezinti teknesi, göl suyunun son yıllarda hızla çekilmesiyle iskeleye yanaşamaz hale geldi. Tekne, 3 yıldır da Burdur Gölü ortasında kaderine terk edilmiş vaziyette bekliyor. Tekneyi satışa çıkardığını söyleyen Eşref Topuklama, Bu benim çocukluk hayalimdi. Başardım ama devamını getiremedik. Çalışmayınca teknem kuş yuvası, kırlangıçların yuvası oldu dedi.

Burdur Gölü'nü ziyarete gelen turistlerin gezdirilmesi amacıyla 2013 yılında 48 kişi kapasiteli bir tekne faaliyete başladı. 'Job Mehmet' adlı teknenin yanaşabilmesi için gölün kıyısına da bir iskele yapıldı. Ancak Burdur Gölü son yıllarda su varlığının önemli bir bölümünü kaybetti. Mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle su azalınca, tekne göl kenarındaki iskeleye yanaşamaz oldu. Son 3 yıldır iskeleye yanaşamayan tekne, gölün ortasında açıkta bekliyor.

'TEKNEYİ SATIŞA ÇIKARDIK'

Tekne işletmecisi Eşref Topuklama (43), Bu tekneyi biz 8 yıl önce getirdik. Bir hevesti, bir hayaldi, Burdur'a bir katkıydı. Tekneyi çalıştırmaya başladık. Gayet güzeldi. Burdur halkı iyi yaklaştı ama küresel ısınmanın etkisiyle ama bilinçsiz sulamayla hepimizin bildiği gibi Burdur Gölü çekiliyor. Göl çekildikçe bizim iskele sorunumuz oluştu. İskele sorunu oluşunca gerekli mercilere ulaşmaya çalıştık. Ama umduğumuzu bulamadık. Gördüğünüz gibi şu anda gölden 3 metre yüksekteyiz. Çalışmadıkça bizim teknemiz burada harap oluyor. Ondan dolayı tekneyi satışa çıkardık. İskelenin uzatılması durumunda tekne yeniden çalışabilir. Teknem, teknik olarak 1 metre 20 santim suda yürür. İskele uzatılırsa bu tekne her türlü çalışır dedi.

'TEKNEM KUŞ YUVASI OLDU'

Burdur Gölü'nde ilk defa gezi teknesi çalıştığını kaydeden Eşref Topuklama, 8 yıl önce teknemiz çalışmaya başladığında hafta içi 1-2 tur hafta sonu 5-6 tur atıyorduk. Bu da bizi kurtarıyordu. Burdur halkı da memnun oluyordu. Burdur'a dışarıdan misafirleri geldiği zaman bana 'Eşref iyi ki tekneyi getirdin. Gidecek hiçbir yer yoktu. Misafirlerimizi tekneyle gezdiriyoruz' diyorlardı. Burdur'un reklamı açısından benim teknem bir katkı sağlıyordu. Tekne geldikten sonra plajımız canlandı. Çalışmayınca şu anda benim teknem kuş yuvası oldu, kırlangıçların yuvası oldu diye konuştu.

'BURDUR GÖLÜ'NE GÜZEL BİR RENK KATMIŞTIK'

Burdur Gölü'nde kendilerinden önce gezi teknesi olmadığını anlatan Eşref Topuklama, şöyle dedi

Ben de bunun hayaliyle, göl kenarına geldiğimde 'Neden bu gölde bir tekne yok' diyordum. Beyşehir Gölü'ne gidiyorum, diğer göllere gidiyorum 3- 4 tekne var. Bizim gölümüzde yoktu. Bu benim çocukluk hayalimdi. Başardım ama devamını getiremedik. Altyapı olmayınca şu anda gördüğünüz gibi atıl durumda. Teknede evlilik teklifi, partiler, yemek organizasyonlarının yer aldığı çok güzel geziler yaptık. Burdur'daki fotoğrafçıların vitrinlerine bakarsanız benim teknemi görebilirsiniz gelin-damat çekimlerinde. Burdur Gölü'ne güzel bir renk katmıştık ama şu anki durum üzüntü verici.

'BU TEKNEYE HAYATIMI VERDİM' '

Topuklama, Burdur'u sevdiğim için, Burdur için böyle bir yatırım yaptım. O zamanki bu tekneye yaptığım masrafı başka bir şeye yatırsaydım daha farklı olurdum. Aldığımda komple revizyon yaptırdım. Bu tekneye hayatımı verdim. Şimdi satışa çıkardık diye konuştu.

'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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