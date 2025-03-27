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Joao Felix Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Joao Felix Fenerbahçe'ye gelecek mi?
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Sezon başında Chelsea'ye transfer olan, ocak ayında kiralandığı Milan'da da tutunamayan Joao Felix, Süper Lig devine önerildi. Peki, Joao Felix Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak ocak ayında kiralandığı Milan'da da tutunamayan Joao Felix, Fenerbahçe'ye önerildi. Jose Mourinho'nun, Tadic'in ayrılması halinde vatandaşının transferine onay verebileceği öne sürüldü. Joao Felix Fenerbahçe'ye gelecek mi?

JOAO FELİX FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Chelsea'nin Atletico Madrid'e sürpriz bir şekilde 52 milyon euro teklif etmesi sonrası 25 yaşındaki hücum oyuncusu İngiltere'nin yolunu tuttu. Ancak Chelsea'deki ikinci macerası da istediği gibi gitmedi. Felix, ocak ayında Milan'a kiralandı. Yıldız futbolcu İtalya'da da umduğunu bulamadı.

Sezon sonunda Chelsea'ye dönecek olan Joao Felix'in menajerleri, uygun şartların oluşması halinde Fenerbahçe'ye transferinin mümkün olabileceğini iletti.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'ye, Felix'e yeşil ışık yakmaları halinde uygun koşullarda transfer olabileceği mesajı gönderildi. Yönetimin bu konuyu değerlendirmeye alıp, Jose Mourinho'ya sunacağı belirtildi. Menajer Jorge Mendes, hem Mourinho'nun hem de Felix'in temsilcisi konumunda. Dünyaca ünlü teknik adam, Tadic'in ayrılması halinde vatandaşının transferine onay verebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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