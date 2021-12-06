JÖAK ve JAK ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Jandarma Arama kurtarma ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Jandarma Arama kurtarma ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Jandarmama Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı'ndaki eğitmen personelin katılımı ile Erzurum ile Rize illerinde konuşlu JAK Timlerince Erzurum AFAD Müdürlüğü'nde deprem tatbikatı yapıldı.
Yaralıya müdahale, enkaz altında yaralı kurtarma senaryolarının uygulandığı tatbikat nefes kesti.
Bu tür tatbikatlarla kurtarma timlerinin her türlü şartta göreve hazır oldukları belirtildi. - ERZURUM