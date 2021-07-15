JÖAK Paraşüt Takımı, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için özel atlayış yaptı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görevli Paraşüt Takımı, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için özel atlayış gerçekleştirdi.