JÖAK emrindeki görevli personeller eğitim atışlarına devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JÖAK emrindeki görevli personeller eğitim atışlarına devam ediyor

JÖAK emrindeki görevli personeller eğitim atışlarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görev yapan jandarma personelinin eğitim atışları devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görev yapan jandarma personelinin eğitim atışları devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JÖAK emrinde görev yapan jandarma personelinin özel operasyonlara hazırlık kapsamında yaptıkları eğitim atışları devam ediyor.

Personeller bu kapsamda operasyon tüfeği ve tabanca ile taktik atışlar, rüzgargülü, düello, çelik hedeflere çabuk atış ve koridor oda temizleme görevlerine hazırlık atışları gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı ise o anları sosyal medya hesabından aksiyon dolu bir video ile paylaştı. - ANKARA

JÖAK emrindeki görevli personeller eğitim atışlarına devam ediyor

JÖAK emrindeki görevli personeller eğitim atışlarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title