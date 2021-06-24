Joachim Löw Macaristan Maçının Ardından Konuştu

Almanya Euro grup aşaması son maçında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Almanya teknik direktörü Joachim Löw, son 16 turunda Wembley'de oynanacak İngiltere maçında daha tempolu bir maç beklediğini ve İngiltere'nin daha atak bir futbol oynayacağın söyledi.