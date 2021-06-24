Joachim Löw Macaristan Maçının Ardından Konuştu
Almanya Euro grup aşaması son maçında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Almanya teknik direktörü Joachim Löw, son 16 turunda Wembley'de oynanacak İngiltere maçında daha tempolu bir maç beklediğini ve İngiltere'nin daha atak bir futbol oynayacağın söyledi.
Almanya Euro grup aşaması son maçında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Almanya teknik direktörü Joachim Löw, son 16 turunda Wembley'de oynanacak İngiltere maçında daha tempolu bir maç beklediğini ve İngiltere'nin daha atak bir futbol oynayacağın söyledi.
Kaynak: Dugout