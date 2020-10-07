Joachim Löw kimdir? Joachim Löw kaç yaşında, çalıştırdığı takımlar neler?

Joachim Löw, eski bir futbolcu olmasının yanında başarılı bir teknik direktördür. Löw, Almanya'da doğdu ve SC Freiburg'da futbol kariyerine başladı. Eski futbolcu, Almanya milli futbol takımını çalıştırıyor. Joachim Löw hangi takımları çalıştırdı?

Joachim Löw, SC Freiburg, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, FC Schaffhausen, FC Winterthur takımlarında forma giydi. Löw, aynı zamanda dört defa da 21 yaş altı Almanya milli forması giydi. Joachim Löw futbol kariyeri haberimizde.

JOACHİM LÖW KİMDİR?

Löw, 3 Şubat 1960 tarihinde Schönau, Batı Almanya'da dünyaya geldi. 1978 yılında kariyerine 2. Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da başladı. İki kez döndüğü (1982, 1985) takım en çok gol attığı takım oldu. 1980 yılında Bundesliga'da mücadele eden VfB Stuttgart takımına transfer oldu.

1981-82 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Sonraki yıl Freiburg'a döndü. 1984-85 sezonunu Bundesliga'da Karlsruher SC takımında geçirdi. Çıktığı 24 maçta 2 gol attı. Sonraki sezon yine Freiburg'a döndü. Dört yıl boyunca 116 maça çıktı ve 38 gol attı. Kariyerini İsviçre'de FC Schaffhausen (1989-1992) ve FC Winterthur (1992-1994) takımlarında oynayarak tamamladı. Dört kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı adına forma giydi.

FC WİNTERTHUR İLE TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE BAŞLADI

Löw teknik direktörlük kariyerine FC Winterthur'un genç takımında başladı. 1994-95 sezonunda FC Frauenfeld takımında futbol oynarken teknik direktörlük yaptı. 1995-96 sezonunda VfB Stuttgart'ta teknik direktör Rolf Fringer'in yardımcılığını yaptı. Fringer İsviçre millî takımına geçince Ağustos 1996'da geçici teknik direktörlük yaptı ve ardından kalıcı hale geldi.

ADANASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Temmuz 1998'de Stuttgart takımından ayrılan Löw, Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'ye geldi. Teknik direktör, Ekim 1999'da Karlsruher SC takımının başına geçti. Ama takımın üçüncü lige düşmesine engel olamadı ve görevden alındı. 2000-01 sezonunda Türkiye'ye dönerek Adanaspor'u çalıştırdı.

Ekim 2001'de Tirol Innsbruck takımına geçti. 2002 yılında iflasını ilan etmek zorunda kalan kulüp kapatıldı. Sonrasında Löw 2003-04 sezonunda Austria Wien takımının başına geçti. 13 Temmuz 2006 tarihinde Klinsmann sözleşme yenilememe kararı aldıktan sonra Almanya teknik direktörlüğü için Löw'ün adı geçti. İlk dört maçından galibiyetle ayrılan Löw Almanya millî takımının en iyi başlangıç yapan teknik direktörü oldu.

Löw'ün 1986 yılından beri Daniela ile evlidir.