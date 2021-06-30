Joachim Löw: Biraz ara vereceğim
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Joachim Löw: Biraz ara vereceğim

Joachim Löw: Biraz ara vereceğim
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

Almanya'nın İngiltere karşısında aldığı mağlubiyetin ardından, Almanya Milli Takımı teknik direktörlük görevi sona eren Joachim Löw, 15 yılın ardından "duygusal bir ara" vereceğini ifade etti.

Almanya'nın İngiltere karşısında aldığı mağlubiyetin ardından, Almanya Milli Takımı teknik direktörlük görevi sona eren Joachim Löw, 15 yılın ardından "duygusal bir ara" vereceğini ifade etti.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İngiltere'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetle veda eden Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, 15 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

İsmi daha önce 1998-1999 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe ile de anılan Löw, İngiltere karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "En tepede görev yaptığım 15 yılın ardından sorumluluğu bırakmak bana iyi gelecek. Duygusal bir ara vermek benim için önemli. Alman Futbol Federasyonu'nda bu kadar uzun süre çalışmanın ardından hemen yeni bir şey aranmaz" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın turnuvadan elenmesi ile ilgili olarak, "Ortaya çıkan hayal kırıklığını ve boşluğu da yaşamak gerek. Böyle bir turnuvayı birkaç günde unutamazsınız, bu biraz zaman alacak" dedi. Ardından "yine yeni bir enerji geleceğini" vurgulayan 61 yaşındaki Löw, "Hiçbir zaman emekli olmaktan söz etmedim. Benim için ilginç olacak yeni görevler mutlaka karşıma çıkacaktır" söyleminde bulunan Löw, bununla ilgili şu an bir planının olmadığını dile getirdi.

2014 ve 2017'de kazanılan kupalar

Veda ederken geriye dönüp baktığında, "çok olumlu olan sayısız şey gördüğünü" ifade eden Joachim Löw, bunlar arasında en önemli olanların 2014 yılında kazanılan dünya şampiyonluğu ve 2017 yılında kazanılan Konfederasyonlar Kupası olduğunu belirtti.

Bunlardan daha da önemli olarak, oyuncuları ve ekip arkadaşları ile kurduğu "inanılmaz güçlü bağları" hatırlayacağını dile getiren Löw, "Unutulamayacak anlar var. Bugün hayatımda çok önemli olan insanlar tanıdım" dedi.

Almanya A Milli Futbol Takımı'nı 2006'dan bu yana çalıştıran Joachim Löw'ün halefi olarak bu görevi, daha önce Löw'ün yardımcılığını yapan ve son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Hans-Dieter Flick üstlenecek.

SID/ ET,BK

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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