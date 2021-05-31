JLo for Guess güneş gözlüğü koleksiyonu Morhipo.com'da
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JLo for Guess güneş gözlüğü koleksiyonu Morhipo.com'da

JLo for Guess güneş gözlüğü koleksiyonu Morhipo.com'da
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Amerikan giyim ve aksesuar markası Guess'in ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez iş birliğiyle hayata geçirdiği güneş gözlüğü koleksiyonu JLo for Guess, Türkiye'de "ilk kez" ve "sadece" Morhipo.com'da yüzde 35 indirimle tüketicilerle buluşuyor.

Amerikan giyim ve aksesuar markası Guess'in ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez iş birliğiyle hayata geçirdiği güneş gözlüğü koleksiyonu JLo for Guess, Türkiye'de "ilk kez" ve "sadece" Morhipo.com'da yüzde 35 indirimle tüketicilerle buluşuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, kendine güvenen ve feminen çizgisini vurgulamak isteyen kadınlar için tasarlanan koleksiyon, 2 model ve 5 farklı renk kombinasyonundan oluşuyor.

Türkiye'de sadece morhipo.com'da modaseverlerle buluşacak koleksiyon, 7 Haziran'a kadar sürecek yüzde 35 indirimle sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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