Jipleri taşıyan tır yoldan çıktı, Nissan'lar tarlaya savruldu

Jipleri taşıyan tır yoldan çıktı, Nissan'lar tarlaya savruldu Sıfır kilometre jipler hiç kullanılmadan perte çıktı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı.

Jipleri taşıyan tır yoldan çıktı, Nissan'lar tarlaya savruldu

Sıfır kilometre jipler hiç kullanılmadan perte çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL