JioMeet: Zoom'a Rakip Ücretsiz Video Konferans Uygulaması Hindistan'ın en değerli operatör şirketi olan Reliance Jio'nun tanıttığı ücretsiz video konferans uygulaması

Hindistan'ın en değerli operatör şirketi olan Reliance Jio'nun tanıttığı ücretsiz video konferans uygulaması JioMeet pek çok özelliğiyle Zoom'a meydan okuyor. İşte tüm detaylarıyla video konferans uygulaması JioMeet:

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen tanıtım kapsamında Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani tarafından desteklenen firma, Zoom'a rakip olarak görünen JioMeet'i sundu. JioMeet kullanıcılara sınırsız sayıda yüksek çözünürlüklü (720p) görüşme sunuyor ve bir görüşmede 100'e kadar katılımcıyı destekliyor.

Jio Platforms ücretsiz görüşmenin 24 saate kadar kesintisiz olarak devam edebileceğini söylüyorken hizmetin şu anda ücretli bir planı da bulunmuyor. Tüm bu özellikleriyle Zoom'a ücretsiz bir alternatif olmayı başaran JioMeet, video konferans hizmetinin kurumsal düzeyde sunulduğunu ifade ediyor.

Ücretsiz video konferans uygulaması JioMeet nasıl indirilir?

Ücretsiz JioMeet'in diğer özellikler arasında bir cihazdan diğerine geçme yeteneği ve toplantıya katılmak için bekleme odası yer alıyor. Hindistan dışındaki kullanıcıların hizmeti kullanıp kullanamayacağı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı vermeyen Jio, sohbetlerin şifreli olarak korunduğuna vurgu yapıyor. JioMeet'i iOS ve Mac için buradan, Android için de bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir