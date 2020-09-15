Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdı
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Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Şişli'de 7. katta balkon demirleri üzerinde akrobasi yaparken düşerek yaşamını yitiren Ukrayna asıllı eski jimnastikçi ve aerobik hocası Larysa Kuzyk'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

15.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:11

Şişli'de 7. katta balkon demirleri üzerinde akrobasi yaparken düşerek yaşamını yitiren Ukrayna asıllı eski jimnastikçi ve aerobik hocası Larysa Kuzyk'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de 13 Eylül Pazar akşamı Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak'ta 7. katta balkon demirleri üzerinde akrobasi yaparken düştüğü belirtilen Ukrayna asıllı Türk vatandaşı eski jimnastikçi ve aerobik hocası Larysa Kuzyk düşme sonucu vefat etmişti. 43 yaşındaki kadının balkondan düştüğü sırada evde bulunan biri kadın, diğeri erkek 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı.

Kadının balkondan düştüğü an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının yere düşmesi sonrası vatandaşların kadının yardımına koştuğu görülüyor. Ardından polis ekipleri olay yerine gelirken balkondan düşen kadının sağlık ekipleri tarafından yerden kaldırıldığı görülüyor. Edinilen bilgiye göre evde bulunan kadının arkadaşları alkol aldıklarını kadının, balkon demirlerinin üzerinde akrobatik hareketler yaparken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.

(İHA)

Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

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