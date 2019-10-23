Jimnastikc¸ilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları
4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'ye jimnastikte ilk altın madalyasını kazandırdı.
23.10.2019 09:46
4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'ye jimnastikte ilk altın madalyasını kazandırdı. Toplamda dört Türk jimnastikçi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı
Kaynak: DailyMotion.com