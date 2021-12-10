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Jimnastik sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Jimnastik sporcularından Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

3-5 Aralık 2021 tarihleri arasında Aydın Kuşadası'nda yapılan Aerobik Cimnastik Özel Turnuvasında 6 yaş kategorisinde yarışan minik cimnastik sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - 3-5 Aralık 2021 tarihleri arasında Aydın Kuşadası'nda yapılan Aerobik Cimnastik Özel Turnuvasında 6 yaş kategorisinde yarışan minik cimnastik sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Minik sporcular, Kayseri'den ilk kez sportif aerobik kategorisinde mücadele eden sporcular oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı, "Minik sporcularımızın sporla buluşması, bu yaşlarda müsabakalara katılması bizleri çok mutlu etti. Surekli dediğimiz sporun tabana yayılmasını işte minik sporcularımız gösterdi. Küçük yaşlarda kendilerine olan özgüvenlerinin artması, sağlıklı bir yaşam için çocuklarımızı sporla tanıştıralım. Sporcularımızı ve antrenörleri Gökben Ermiş'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Jimnastik sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Jimnastik sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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