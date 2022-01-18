Jimnastik Spor Kulübü sporcuları Bursa Wushu Şampiyonası'nda Yıldırım rüzgârı estirdi

15-16 Ocak tarihlerinde Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye seçmelerine, 12 kulüpten 300 sporcu katıldı. Nefes kesen karşılaşmaların sonucunda, yarışmaya katılan 38 Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusu 22 birincilik, 10 ikincilik, 6 üçüncülük elde ederek toplamda 38 madalya kazandı.

YATIRIMLAR MEYVELERİNİ VERİYOR

Yıldırım'ın tarih, kültür ve medeniyet kenti olduğu kadar aynı zamanda da bir spor kenti olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. Yıldırım belediyesi olarak, 2021 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 3 bin 3310. Son 2.5 yılda; yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 38 bin 240 çocuğumuza, Cimnastik okullarında 10 bin 425 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 24 bin 142 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 120 çocuğumuza toplamda ise 79.927 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Şükürler olsun sporcularımız katıldıkları turnuvalarda göğsümüzü kabartıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz.Tüm sporcu kardeşlerimi, kıymetli ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum" dedi.

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