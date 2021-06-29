Jimnastik Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Jimnastik rekoru kaç? Avrupa Jimnastik rekoru kaç?
Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Jimnastik, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Jimnastik Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Jimnastik rekoru kaç, Avrupa Jimnastik rekoru kaç? İşte, Jimnastik sporunun merak edilen rekorları ve detayları…
En temel spor aktivitelerinden olan Jimnastik, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Jimnastik Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Jimnastik rekoru kaç? Avrupa Jimnastik rekoru kaç?
JİMNASTİK REKORLARI
Branş Altın/ Gümüş/ Bronz
1952 Helsinki /Maria Gorokhovskaya (URS)/ Nina Bocharova (URS)/ Margit Korondi (HUN)
1956 Melbourne / Larisa Latynina (URS)/ Ágnes Keleti (HUN)/ Sofia Muratova (URS)
1960 Rome / Larisa Latynina (URS)/ Sofia Muratova (URS)/ Polina Astakhova (URS)
1964 Tokyo / Vera Cáslavská (TCH)/ Larisa Latynina (URS)/ Polina Astakhova (URS)
1968 Mexico City / Vera Cáslavská (TCH)/ Zinaida Voronina (URS)/ Natalia Kuchinskaya (URS)
1972 Munich / Ludmilla Tourischeva (URS)/ Karin Janz (GDR)/ Tamara Lazakovich (URS)
1976 Montrealn / Nadia Comaneci (ROU)/ Nellie Kim (URS)/ Ludmilla Tourischeva (URS)
1980 Moscow / Yelena Davydova (URS)/ Nadia Comaneci (ROU)/ madalya verilmedi/ Maxi Gnauck (GDR)/
1984 Los Angeles / Mary Lou Retton (USA)/ Ecaterina Szabo (ROU)/ Simona Pauca (ROU)
1988 Seoul / Yelena Shushunova (URS)/ Daniela Silivaş (ROU)/ Svetlana Boginskaya (URS)
1992 Barcelona / Tatiana Gutsu (EUN)/ Shannon Miller (USA)/ Lavinia Miloşovici (ROU)
1996 Atlanta / Lilia Podkopayeva (UKR)/ Gina Gogean (ROU)/ Simona Amânar (ROU)/ Lavinia Miloşovici (ROU)
2000 Sydney / Simona Amânar (ROU)/ Maria Olaru (ROU)/ Liu Xuan (CHN)
2004 Athens / Carly Patterson (USA)/ Svetlana Khorkina (RUS)/ Zhang Nan (CHN)
2008 Beijing / Nastia Liukin (USA)/ Shawn Johnson (USA)/ Yang Yilin (CHN)
2012 London / Gabby Douglas (USA)/ Viktoria Komova (RUS)/ Aliya Mustafina (RUS)