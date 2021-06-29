Jimnastik Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Jimnastik rekoru kaç? Avrupa Jimnastik rekoru kaç?

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Jimnastik, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Jimnastik Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Jimnastik rekoru kaç, Avrupa Jimnastik rekoru kaç? İşte, Jimnastik sporunun merak edilen rekorları ve detayları…